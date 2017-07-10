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Сирия: Лавров приветствовал участие оппозиции в консультациях по реформе конституции
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    Сирия: Лавров приветствовал участие оппозиции в консультациях по реформе конституции

    14:39  10 Июля 2017  /обновлено: 15:13  10 Июля 2017
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    Сирия: Лавров приветствовал участие оппозиции в консультациях по реформе конституции

    Москва, 10 июля. Министр иностранных дел Сергей Лавров поприветствовал участие Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции в технических консультациях по реформе конституции Сирии под эгидой ООН. Об этом глава МИД РФ сообщил на пресс-конференции со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

    «Это очень большой, качественный сдвиг в подходе этого так называемого Высшего комитета по переговорам к выполнению резолюции Совета безопасности ООН. Надеюсь, что в такой конструктивной перемене сказалась работа с Эр-Риядской группой тех внешних игроков, которые, в общем-то, делают на нее ставку, так скажем. Это перемены, которые мы активно приветствуем», — заявил Лавров.

    Седьмой раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН проходит после встречи по Сирии в Астане и встречи лидеров России и США в Гамбурге, на которой удалось договориться о прекращении огня на юге Сирии.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #оон #лавров
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