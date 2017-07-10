В Избранное

Москва, 10 июля. Россия рассчитывает, что в переговорах по проведению конституционной реформы Сирии будут соблюдены интересы всех сторон. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Конституция — это такая вещь в которой должны быть отражены все озабоченности всех без исключения этноконфессиональных и политических групп Сирии и в которой должен быть обеспечен баланс интересов каждой из этих групп», — отметил он.

По словам главы российского МИД, только тогда Сирия будет застрахована от дальнейших внутриполитических кризисов и террористических угроз.