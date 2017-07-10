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Лавров объяснил, как зоны деэскалации в Сирии помогут победить террористов
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    Лавров объяснил, как зоны деэскалации в Сирии помогут победить террористов

    14:33  10 Июля 2017  /обновлено: 15:09  10 Июля 2017
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    Лавров оценил перспективы создания зон деэскалации в Сирии

    Москва, 10 июля. В Москве рассчитывают, что успехи в создании зон деэскалации в Сирии помогут в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, особо указав на российско-американо-иорданскую договоренность от 7 июля о создании такой зоны на юго-западе Сирии.

    По его словам, именно зона деэскалации объективно создает такие возможности, поскольку в рамках реализации этой концепции происходит размежевание вооруженной оппозиции от террористов из ИГ*, «Аль-Каиды»*, «Нусры» и прочих террористических группировок.

    Министр отметил также, что все накопленные в рамках этой концепции»вот-вот должны быть уже оформлены документально в ходе астанинского процесса по трем другим зонам деэскалации». «Рассчитываю, что это поможет более эффективно бороться с террористами», — резюмировал Лавров.

    Напомним, ИГ, «Аль-Каида», «Джебхат ан-Нусра»* запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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