Националисты объявили мультфильм «Маша и Медведь» угрозой для Украины

В Избранное

Одесса, 10 июля. Члены одесской националистической организации «Штаб гражданской безопасности» объявили популярнейший российский мультфильм «Маша и Медведь» угрозой для психики украинского подрастающего поколения. По мнению националистов, детский мультфильм является «абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей Российской Федерации».

В мультике украинские националисты усмотрели «признаки опасности территориальной целостности Украины, содержащие популяризацию органов СССР (например, головной убор в виде фуражки сотрудников пограничной службы или НКВД с красной звездой)».