Трамп обвинил Коми в утечке секретной информации в СМИ
Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в утечке секретной информации в СМИ.
James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017
«Джеймс Коми передал секретную информацию СМИ. Это совершенно незаконно!», — заявил американский лидер.
Напомним, что Трамп уволил директора ФСБ Джеймса Коми, который вел расследование о неких связях главы США с Россией, которые опровергают как с российской стороны, так и с американской.
Ранее в прессе появилась информация о том, что больше половины «воспоминаний» Коми о беседах Трампа, связанных с Россией, содержали личные данные. Как сообщает издание Hill, четыре записи из десяти были с маркировкой «секретно» и «совершенно секретно».