«Адмирал Эссен» вернулся в Сирию после короткого отпуска в Севастополе

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Москва, 10 июля. Российский фрегат «Адмирал Эссен», который участвовал в военной операции против ИГ* в Сирии, вновь возвращается в Средиземное море, чтобы сменить там сторожевой корабль «Адмирал Григорович». Об этом заявил в понедельник начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

«После непродолжительного захода в Севастополь экипаж фрегата «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы. Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море», — отметил он.

Напомним, что в июне «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.