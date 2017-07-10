Стали известны детали контракта «Зенита» с бразильцем Кайо

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Санкт-Петербург, 10 июля. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» близок к покупке защитника «Сан-Пауло» Родриго Кайо.

Петербургский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Соглашение с 23-летним бразильцем будет рассчитано на 4 года, зарплата составит 1,8 млн евро в год и бонусы, с которыми годовой доход игрока возрастет до суммы порядка 3 млн евро.

Трансферная стоимость Кайо составит около 15 млн евро, еще порядка 5 млн евро будут выплачены «Сан-Пауло» в качестве бонусов.

Ожидается, что до четверга все детали сделки будут урегулированы и трансфер состоится.