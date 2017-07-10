ВКС РФ вертолетами поддержали наступление САА в центральном Хомсе

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Аль-Багилия, 10 июля. ВКС РФ обеспечили успешное наступление правительственных войск в провинции Хомс.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что Сирийская арабская армия провела успешную наступательную операцию и установила контроль над несколькими ключевыми высотами в провинции Хомс. Наступление обеспечили российские вертолетчики, уничтожившие огневые точки и засады боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Холмы, расположенные около Джабб Хамада, позволяют вести огонь по позициям игиловцев у населенного пункта Аль-Багилия. Источник отмечает, что джихадисты лишились двух «тачанок», оборудованных 23-миллиметровыми зенитными орудиями.

* Организация запрещена на территории РФ.