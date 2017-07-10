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Путин поручил правительству пресечь нецелевое использование средств дорожных фондов
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    Путин поручил правительству пресечь нецелевое использование средств дорожных фондов

    18:00  10 Июля 2017
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    Путин поручил правительству пресечь нецелевое использование средств дорожных фондов

    Москва, 10 июля. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с высшими органами государственной власти субъектов России принять шаги по пресечению нецелевого использования денежных средств региональных дорожных фондов. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля. 

    Согласно тексту поручения, речь, в первую очередь, идет о республике Калмыкия, Краснодарском и Ставропольском краях, Саратовской, Тверской и Астраханской областей.

    Правительству необходимо принять основательные меры по недопущению нецелевого расходования средств, следует из текста поручения.

    Кроме того, исчерпывающий доклад о проделанной работе и мерах нужно представить до 1 ноября текущего года, затем — раз в шесть месяцев.

    Путин поручил правительству пресечь нецелевое использование средств дорожных фондов

    Ответственными назначены глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов, говорится на сайте Кремля.  

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #кремль #медведев #экономика #дорожный фонд
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