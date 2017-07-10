Путин поручил правительству пресечь нецелевое использование средств дорожных фондов

В Избранное

Москва, 10 июля. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с высшими органами государственной власти субъектов России принять шаги по пресечению нецелевого использования денежных средств региональных дорожных фондов. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, речь, в первую очередь, идет о республике Калмыкия, Краснодарском и Ставропольском краях, Саратовской, Тверской и Астраханской областей.

Правительству необходимо принять основательные меры по недопущению нецелевого расходования средств, следует из текста поручения.

Кроме того, исчерпывающий доклад о проделанной работе и мерах нужно представить до 1 ноября текущего года, затем — раз в шесть месяцев.

Ответственными назначены глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов, говорится на сайте Кремля.