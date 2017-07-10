ДТП в Ленобласти: ФАН публикует полный список погибших

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Санкт-Петербург, 10 июля. В результате ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, которое произошло в ночь на понедельник на трассе «Кола» Ленинградской области, погибли пять человек.

Федеральному агентству новостей стали известны имена жертв страшной автокатастрофы.

В автомобиле Volkswagen, который выехал на встречную полосу, погибли Никита О. 1997 года рождения, Марина Л. 1999 г. р., Иван П. 1999 г. р., Дмитрий С. 1998 г.р. и Алена Б. 2000 г. р.

Сейчас по факту ДТП инициирована проверка.