Мэр Москвы открыл северный вестибюль станции МЦК «Кутузовская»

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Москва, 10 июля. Московский градоначальник Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии северного вестибюля транспортно-пересадочного узла «Кутузовская». По словам мэра, Московское транспортное кольцо позволило значительно улучшить ситуацию с общественным транспортом в столице.

«Серьезным образом улучшилась поперечная связь между округами и районами Москвы, разгрузилась Кольцевая ветка метро и вообще центральная часть радиальных направлений и метро, и пригородных железнодорожных путей», — отметил Сергей Собянин в своем выступлении на открытии вестибюля.

Как сообщает РИАМО, открытие северного вестибюля транспортно-пересадочного узла позволит прямо со станции попасть на четную сторону Кутузовского проспекта и набережную Тараса Шевченко, упростив посещающим Москву туристам путь до туристической достопримечательности — музея-панорамы «Бородинская битва».