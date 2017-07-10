НАТО поможет Украине установить, кто стоял за распространением вируса Petya

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Киев, 10 июля. Руководство НАТО планирует передать Украине оборудование для определения ответственных за недавнюю кибератаку. Об этом в понедельник заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Киеве.

«Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое даст возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами», — отметил он.

По словам Столтенберга, в НАТО чрезвычайно обеспокоены в связи с возросшей угрозой кибербезопасности. В настоящее время военный союз работает над защитой своих сетей.

Напомним, что 27 июня Россию и Украину массово поразил вирус-вымогатель Petya, который блокировал компьютеры и требовал выкуп в криптовалюте за разблокировку.