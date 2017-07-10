Зачем батюшке гармошка: Олейник — о желании Украины вступить в НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко снова заявил о готовности страны вступить в НАТО. По крайней мере, он предложил руководству альянса начать дискуссию по предоставлению Киеву плана действий в этом направлении. Подробнее о перспективах Украины — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы считаем необходимым начать дискуссию о вступлении в НАТО. Наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты», — заявил Порошенко на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина — НАТО в Киеве.

Чуть позже стало понятно, что просто так Украине в НАТО не вступить. Зазвучали магические слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что Киеву вначале нужно провести ряд реформ и уже потом мечтать. Порошенко пытался, конечно, сказать, что здесь Украине нужна помощь НАТО, но кто же его стал слушать...

Так что о заявке речи пока не идет. Хотя в качестве красивого жеста в столице Украины даже открыли новое здание представительства НАТО. Уже зная об этом, Порошенко подписал законопроект, который устанавливает вступление Украины в НАТО в качестве едва ли не главного приоритета внешней политики Киева. Вот, собственно, и все движение навстречу друг другу.

«Порошенко уже заявил, что не будет подавать заявки, поскольку товарищи из НАТО ему объяснили в доступной форме: обещать — не значит жениться. Членству в НАТО нужно соответствовать по нескольким параметрам: это и борьба с коррупцией, и военно-техническое перевооружение украинской армии. Никто не будет за Киев это делать. Плюс отсутствие военного конфликта, территориальных претензий. Киевская власть делала все, чтобы у общества сложилось впечатление: как только Украина вступит в НАТО, силы альянса придут освобождать Донбасс. Это все ложь. Войска НАТО на Юго-Восток не придут, своих детей не пошлют. На войне убивают простых украинских детей», — эмоционально комментирует специально для ФАН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, НАТО будет использовать дешевую военную силу в своих интересах на территориях, где есть конфликты. Содержание солдат — дело дорогое. Если разговорится конфликт в условном Афганистане или Сирии, украинцы пойдут воевать.

«Для чего сейчас украинская власть делает такие заявления? Она понимает: надо постоянно поддерживать конфликт в обществе. Вот такие темы разделяют стороны на тех, кто за, и тех, кто против. Такая политика от дьявола не позволяет людям объединиться и спросить у власти: «А почему жизнь такая плохая? Нам надо в НАТО, у нас война? Какая война?» В каждой семье, в каждом коллективе идут бурные дискуссии: по языку, по вере, по вступлению в НАТО», — продолжает Олейник.

Приезд генсека НАТО Столтенберга Киев пытается выдать за очередное приближение к цели вступления в альянс. Но на самом деле Киев не приблизился к этой цели даже на полмиллиметра.

«Силы Украины и так задействованы в международных структурах. Например, через ООН. Наши миротворческие силы участвовали в конфликтах, где были войска организации. Но там солдат стараются беречь. И содержание солдат обходится дороже — как говорится, пока мороженое не получит, в атаку не пойдет. Условия содержания не такие, как у ВСУ на передовой сейчас: солдаты по колено в воде, спят и питаются в ужасных условиях. Но вступление в НАТО Украины невозможно. Кому в альянсе нужна новая головная боль?» — задается вопросом собеседник ФАН.

Достаточно вспомнить нынешнее состояние украинской армии, в которой небоевые потери стремительно приближаются к боевым. Солдаты ВСУ не отказывают себе в пьянстве, вольном обращении с оружием. Многие дезертируют, не желая больше продолжать бессмысленные боевые действия.

«НАТО только тогда может стать институтом глобальной безопасности, когда туда вступят Россия и Украина. В 1949 году была создана НАТО, через четыре года заявку на вступление подал Советский Союз. Ему отказали, и только в 1955 был создан Варшавский договор как альтернатива НАТО. Когда он исчез, СССР вывел войска из Германии, остались только оккупационные войска США и НАТО. Зачем? Чтобы бороться против России. Изначально альянс создавался не как оборонительный, а как наступательный союз. И если вас не берут, на вас хотят нападать, а не защищать», — считает Олейник.

Но даже в этих условиях на Украине понимают: впустив НАТО на свою территорию, уйти от ответственности при нынешних возможностях вооружения будет невозможно.