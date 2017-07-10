Ляшко рассказал о планах Порошенко перенести выборы президента

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Киев, 10 июля. Соратники президента Украины Петра Порошенко планируют перенести выборы с 2019 на 2020 год, заявил лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Олег Ляшко.

Как сообщают украинские СМИ, в ходе брифинга Ляшко сообщил, что с помощью закона о Конституционном суде Порошенко назначит трех судей, чтобы принять новый закон о переносе президентских выборов на 2020 год. Таким образом, голосование пройдет после парламентских выборов.

Изначально выборы президента были запланированы на 2019 год, осенью того же года ожидаются парламентские выборы.

Ранее Порошенко заявлял, что выступает против досрочных президентских и парламентских выборов, поскольку они тормозят реформы в стране.