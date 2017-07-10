ДНР: Киев перебросил срочников под Донецк и Мариуполь

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Донецк, 10 июля. Командование ВСУ перебросила в Донбасс Украины подразделения, состоящие из солдат срочной службы. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что Киев перебрасывает на линию фронта в Донбассе военнослужащих по призыву. Солдаты срочной службы строят укрепления, а также роют окопы на линии соприкосновения в Донбассе, а также несут вахту на контрольно-пропускных пунктах. По словам Басурина, подразделения, состоящие из солдат срочной службы, дислоцируются в районе Донецка, Авдеевки и Мариуполя.

Ранее стало известно, что личный состав силовых структур Донецкой народной республики переведен на усиленный режим несения службы в связи с терактами, которые произошли 7 июля в центре Луганска, передает «360».