Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
США планируют объявить перемирие на севере Сирии при участии Турции
Весь мир
Сирия ждет «новый Мосул»: как пиррова победа Ирака и США грозит возрождением боевиков ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия ждет «новый Мосул»: как пиррова победа Ирака и США грозит возрождением боевиков ИГИЛ

    17:04  10 Июля 2017
    120

    Мосул, Ирак

    Официальный Дамаск поздравил Ирак с победой над террористами группировки «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) в Мосуле. Вместе с тем город пока еще не окончательно отошел под контроль правительственных войск, да и уцелевшие ячейки боевиков в будущем могут доставить той же Сирии много проблем. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

    МИД Сирии распространило заявление, из которого следует, что разгром террористов ИГИЛ* в Мосуле является «большой победой сынов иракского народа». Понятно, что Дамаск провел параллель с ситуацией в Сирии и выразил уверенность, что радикальным исламистам осталось недолго и что их конец уже близок. 

    Однако некоторые эксперты только качают головой при виде такой спешки, называя такую победу в Мосуле «пирровой». Отдельные кучки ИГИЛ все еще сидят в старой части города и не собираются ее покидать. Кроме того, из Ирака в спешном порядке «утекают» внушительные силы террористов. Они в будущем способны доставить Дамаску немало неприятностей.

    «Никакого окончательного захвата Мосула нет, но продолжать операцию официально становится просто неприличным. Иракские войска уже раз пять откладывали окончание об официальной победе. Потому сейчас был нужен некоторый формальный жест. До окончательной «зачистки» времени еще много: очень удивлюсь, если она закончится раньше, чем через две недели. Значительная часть подразделений ИГИЛ в действительности была выпущена из Мосула. Вопрос только в том, что выпускали их в Сирию, а ушли они вероятно на стык иракской и иорданской границы. Там много неконтролируемой территории, есть деревни, не такая плохая логистика. Там можно перегруппироваться и если не раствориться, то попытаться воссоздать какую-то структуру, с которой будут и дальше торговаться за влияние на этой территории», — комментирует специально для ФАН профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

    Мосул, Ирак

    По его словам, значительная часть террористов, не входящих в кадровое ядро ИГИЛ, растворилась на территории Мосула. И то, что творят в столице Ирака шииты и курды, иначе как резней не назовешь. 

    «Но всех им вырезать не удастся. И эти ячейки боевиков рано или поздно сыграют. Ведь ИГИЛ победили военным путем, но ничего не могли поделать идеологически. И это то, на чем подобные ИГИЛ организации восстанут из пепла. Само «Исламское государство» уже не возродится. Но что-то подобное, под другим названием и в другой форме, в другом месте устроят тот же Мосул и ту же Ракку, какую-то территорию концлагерного типа», — считает эксперт ФАН.

    Сирия ждет «новый Мосул»: как пиррова победа Ирака и США грозит возрождением боевиков ИГИЛ

    Радикально силовое возрождение политического исламизма фактически предопределено тем, как действовали американцы в Мосуле и Ракке, уверен эксперт. Разгром террористов получился пропагандистским, но идеологически США далеко до разгрома Россией и Сирией боевиков в Алеппо и под Пальмирой: там боевиков ждала полная идеологическая дискредитация. Но с Мосулом другая ситуация: еще две-три таких «победы» — и весь Ближний Восток окажется перед лицом неминуемой катастрофы.

    «Что мы видим в Мосуле? Разгромлен город, огромное количество беженцев, абсолютно не наблюдается признаков по восстановлению социальных структур, резня, исчезновение людей. Даже замечательная западная пресса ничего близко про Алеппо не рассказывала. Сколько отрядов оппозиции и радикальных исламистов перешло на сторону США и Ирака? Я не слышал ни одного такого рассказа. Вероятно, отдельные случаи были. Но не более того. Идеологическая победа — когда признается поражение и боевики переходят на другую сторону. После того, как Россия очистила Алеппо, этот процесс был обвалообразный: все поняли, кто главный, кто приносит стабильность и обеспечивает безопасность. Эта безопасность была обеспечена, в том числе, и семьям боевиков, о чем американские друзья даже не подумали. Идеология радикального исламизма как инструмент борьбы с недружественными режимами политическим руководством США так и не была дезавуирована», — добавляет Евстафьев.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дмитрий Пятов
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #игил #мосул #ирак #саа #пальмира #ракка
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму

        17:07 10 Июля 2017 69
        Читать
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы
        14:39
        Сегодня

        ВКС РФ помогут правительству Сирии и оппозиции бороться с терроризмом — Лавров
        13:53
        Сегодня

        Стала известна дата похорон Антона Носика
        12:47
        Сегодня

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7712

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13415

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1713

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3333

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2561
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        116
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        256
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1334
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        2119