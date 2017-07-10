Сирия ждет «новый Мосул»: как пиррова победа Ирака и США грозит возрождением боевиков ИГИЛ

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Официальный Дамаск поздравил Ирак с победой над террористами группировки «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) в Мосуле. Вместе с тем город пока еще не окончательно отошел под контроль правительственных войск, да и уцелевшие ячейки боевиков в будущем могут доставить той же Сирии много проблем. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

МИД Сирии распространило заявление, из которого следует, что разгром террористов ИГИЛ* в Мосуле является «большой победой сынов иракского народа». Понятно, что Дамаск провел параллель с ситуацией в Сирии и выразил уверенность, что радикальным исламистам осталось недолго и что их конец уже близок.

Однако некоторые эксперты только качают головой при виде такой спешки, называя такую победу в Мосуле «пирровой». Отдельные кучки ИГИЛ все еще сидят в старой части города и не собираются ее покидать. Кроме того, из Ирака в спешном порядке «утекают» внушительные силы террористов. Они в будущем способны доставить Дамаску немало неприятностей.

«Никакого окончательного захвата Мосула нет, но продолжать операцию официально становится просто неприличным. Иракские войска уже раз пять откладывали окончание об официальной победе. Потому сейчас был нужен некоторый формальный жест. До окончательной «зачистки» времени еще много: очень удивлюсь, если она закончится раньше, чем через две недели. Значительная часть подразделений ИГИЛ в действительности была выпущена из Мосула. Вопрос только в том, что выпускали их в Сирию, а ушли они вероятно на стык иракской и иорданской границы. Там много неконтролируемой территории, есть деревни, не такая плохая логистика. Там можно перегруппироваться и если не раствориться, то попытаться воссоздать какую-то структуру, с которой будут и дальше торговаться за влияние на этой территории», — комментирует специально для ФАН профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По его словам, значительная часть террористов, не входящих в кадровое ядро ИГИЛ, растворилась на территории Мосула. И то, что творят в столице Ирака шииты и курды, иначе как резней не назовешь.

«Но всех им вырезать не удастся. И эти ячейки боевиков рано или поздно сыграют. Ведь ИГИЛ победили военным путем, но ничего не могли поделать идеологически. И это то, на чем подобные ИГИЛ организации восстанут из пепла. Само «Исламское государство» уже не возродится. Но что-то подобное, под другим названием и в другой форме, в другом месте устроят тот же Мосул и ту же Ракку, какую-то территорию концлагерного типа», — считает эксперт ФАН.

Радикально силовое возрождение политического исламизма фактически предопределено тем, как действовали американцы в Мосуле и Ракке, уверен эксперт. Разгром террористов получился пропагандистским, но идеологически США далеко до разгрома Россией и Сирией боевиков в Алеппо и под Пальмирой: там боевиков ждала полная идеологическая дискредитация. Но с Мосулом другая ситуация: еще две-три таких «победы» — и весь Ближний Восток окажется перед лицом неминуемой катастрофы.

«Что мы видим в Мосуле? Разгромлен город, огромное количество беженцев, абсолютно не наблюдается признаков по восстановлению социальных структур, резня, исчезновение людей. Даже замечательная западная пресса ничего близко про Алеппо не рассказывала. Сколько отрядов оппозиции и радикальных исламистов перешло на сторону США и Ирака? Я не слышал ни одного такого рассказа. Вероятно, отдельные случаи были. Но не более того. Идеологическая победа — когда признается поражение и боевики переходят на другую сторону. После того, как Россия очистила Алеппо, этот процесс был обвалообразный: все поняли, кто главный, кто приносит стабильность и обеспечивает безопасность. Эта безопасность была обеспечена, в том числе, и семьям боевиков, о чем американские друзья даже не подумали. Идеология радикального исламизма как инструмент борьбы с недружественными режимами политическим руководством США так и не была дезавуирована», — добавляет Евстафьев.

* Организация запрещена на территории РФ.