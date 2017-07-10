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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 40 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 40 боеприпасов

    14:23  10 Июля 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 40 боеприпасов

    Луганск, 10 июля. Украинские военнослужащие выпустили 45 боеприпасов по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции Андрея Марочко, ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

    Согласно приведенным данным, под обстрел попали позиции военных ЛНР в районе населенных пунктов Первомайск, Калиново, Желобок и Смелое. Огонь открывался из крупнокалиберных минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 40 боеприпасов

    Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #всу #донбасс #лнр
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