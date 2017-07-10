МИД России раскрыл секрет вывода отношений России и Евросоюза из кризиса

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Москва, 10 июня. МИД РФ сообщил о положительных тенденциях в отношениях России и Евросоюза. Так, по данным ведомства, несмотря на сильное сокращение торгового оборота между ЕС и РФ (с рекордных 417,7 млрд долларов в 2013 году до 200,4 млрд. долларов в 2016 году), сейчас ситуация постепенно начинает выправляться. Уже в январе-апреле 2017 года двусторонний товарооборот увеличился на 32,3% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в МИД РФ отметили тенденцию на растущую заинтересованность ЕС в диалоге с Россией. В числе приоритетов остается борьба с международным терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией и оргпреступностью.

При этом в министерстве особо подчеркнули, что линия Москвы остается неизменной: власти РФ готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с ЕСна основе равноправия и «идти по этому пути настолько далеко, насколько к этому будет готов Брюссель», — подчеркнули в Департаменте информации и печати.

А одним из главных инструментов вывода отношений из сегодняшнего кризиса могло бы стать продвижение по пути формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

«Экономической основой этого долгосрочного проекта мы видим развитие взаимодействия между ЕАЭС и Евросоюзом», — заключили в ведомстве.