Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
В Турции женщина попала с ребенком под колеса своего автомобиля
Экономика
МИД России раскрыл секрет вывода отношений России и Евросоюза из кризиса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД России раскрыл секрет вывода отношений России и Евросоюза из кризиса

    14:22  10 Июля 2017
    119

    МИД России раскрыл секрет вывода отношений России и Евросоюза из кризиса

    Москва, 10 июня. МИД РФ сообщил  о положительных тенденциях в отношениях России и Евросоюза. Так, по данным ведомства, несмотря на сильное сокращение торгового оборота между ЕС и РФ (с рекордных 417,7 млрд долларов в 2013 году до 200,4 млрд. долларов в 2016 году), сейчас ситуация постепенно начинает выправляться. Уже в январе-апреле 2017 года двусторонний товарооборот увеличился на 32,3% по сравнению с прошлым годом. 

    Кроме того, в МИД РФ отметили тенденцию на растущую заинтересованность ЕС в диалоге с Россией. В числе приоритетов остается борьба с международным терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией и оргпреступностью.

    При этом в министерстве особо подчеркнули, что линия Москвы остается неизменной: власти РФ готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с ЕСна основе равноправия и «идти по этому пути настолько далеко, насколько к этому будет готов Брюссель», — подчеркнули в Департаменте информации и печати.

    А одним из главных инструментов вывода отношений из сегодняшнего кризиса могло бы стать продвижение по пути формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

    «Экономической основой этого долгосрочного проекта мы видим развитие взаимодействия между ЕАЭС и Евросоюзом», — заключили в ведомстве.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        12:47 10 Июля 2017 239
        Читать
        11:50
        Сегодня

        Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

        10:42
        Сегодня

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍
        8:54
        Сегодня

        Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7679

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13389

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1708

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3322

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2549
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1091
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        1711
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        655
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        838