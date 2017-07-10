Путин дал поручение разработать механизм санации страховых компаний
Москва, 10 июля. Президент Путин дал поручение правительству РФ разработать до ноября текущего года механизм финансовой санации для российских страховых компаний. Этот механизм предлагается создать по аналогии с существующим механизмом санации банков.
Соответствующий приказ размещен на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих создание механизма финансового оздоровления (санации) страховых организаций по аналогии с механизмом финансового оздоровления кредитных организаций», — указано в тексте документа.
Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина.