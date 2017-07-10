Путин дал поручение разработать механизм санации страховых компаний

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Москва, 10 июля. Президент Путин дал поручение правительству РФ разработать до ноября текущего года механизм финансовой санации для российских страховых компаний. Этот механизм предлагается создать по аналогии с существующим механизмом санации банков.

Соответствующий приказ размещен на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих создание механизма финансового оздоровления (санации) страховых организаций по аналогии с механизмом финансового оздоровления кредитных организаций», — указано в тексте документа.

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина.