Ракка: ВВС западной коалиции за два дня убили 50 мирных жителей

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Ракка, 10 июля. ВВС международной коалиции во главе с США совершили за 48 часов не менее 25 боевых вылетов в районе Ракки.

Сирийские источники сообщили со ссылкой на военную разведку, что ВВС западной коалиции провели несколько воздушных рейдов в провинции Ракка, в ходе которых погибло не менее 50 гражданских лиц. Американские летчики, отмечает источник, неоднократно наносили удары по жилым домам, рынкам и религиозным объектам в Сирии.

Сирийские мониторинговые группы подчеркивают, что с момента начала военной операции в Ракке от авиаударов ВВС США погибло как минимум 224 мирных жителя, среди которых 38 детей и 28 женщин.