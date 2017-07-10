Единым фронтом против общего врага: Россия, ислам и будущее Сирии

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7 июля 2017 года в пресс-центре Федерального агентства новостей прошел круглый стол «Мирный потенциал ислама — ситуация на Ближнем Востоке — роль России как глобального миротворца в регионе».

На мероприятии присутствовали эксперты по ближневосточной проблематике. На площадке ФАН они обсудили роль Москвы в урегулировании конфликта в Сирии и поддержании геополитической стабильности в регионе.

Ислам как фон для экспансии Запада

Круглый стол в пресс-центре ФАН с программной речью начал известный телеведущий, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. Он отметил, что тема Ближнего Востока важна для россиян, потому что там расположена духовная колыбель человечества.

«Так или иначе, цивилизации даже за рамками Ближнего Востока все равно привязаны к Шаму. Именно там ходили пророки, в этих местах были созданы и этические максимы, что определяют наше отношение к миру», — пояснил Шевченко.

При этом эксперт подчеркнул: ислам является только фоном, на котором происходит «наглая империалистическая экспансия Запада».

«Запад воспринимает арабский мир и его народы как обязательные к эксплуатации и порабощению себе», — добавил Шевченко.

Как заметил политолог, споры христианства с исламом лишь формальны. «Необходим единый фронт между русской православной цивилизацией и монотеистической цивилизацией Ближнего Востока», — убежден Шевченко.

Подальше от Европы

По словам эксперта, Россия — уникальная страна, в которой мусульмане, являясь коренным населением, обладают всеми гражданскими правами наряду с представителями иных конфессий. Именно поэтому наша страна особо ответственна за судьбу ислама.

«Ислам — часть российской цивилизации. Чем больше мы ведем диалог с исламским миром, тем менее мы часть Запада, тем более мы свободны. Мы видим, что это понимает и президент, и глава МИД», — полагает Шевченко.

По его мнению, если Россия будет эффективно укреплять те направления внешней политики, которые наметил президент Владимир Путин, то добьется огромных побед.

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«Мы — не Европа. Быть частью Запада, быть частью зверья, что устроило холокост, — постыдно. Именно западные офицеры фотографировались на фоне отрезанных голов алжирцев», — напомнил Шевченко.

Имя зверя

Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук высказал на площадке ФАН свое видение ситуации в Сирии. По его мнению, начав военную операцию в САР, Россия вступила в мировую войну.

«Но, к большому счастью, до сих пор это как бы не настоящая война, потому что именно против нас никто не воюет. Пока это «режим военных учений», — считает эксперт.

Политолог призвал к более открытой борьбе с мировым злом.

«Россия пока не называет открыто тех, кто родил ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ). А если мы их не называем прямо — значит? мы ставим перед собой немного не те цели…» — намекнул Трофимчук.

Эксперт убежден, что большую роль в урегулировании конфликта способен сыграть исламский фактор. «Эта религия сильна сама по себе. Ее сторонники вызывают к себе уважение», — добавил Трофимчук.

«Халифат — чушь и вранье»

Президент Центра моделирования и стратегического развития Союн Садыков, в свою очередь, подчеркнул: все рассуждения о том, что исламский мир хочет возрождения халифата, — это «чушь и вранье». На самом деле, исламская религия всегда была и остается мирной верой, пояснил эксперт. Однако ее часто используют внешние силы, чтобы внести раздор между странами и народами.

«Почему после развала СССР так много войн идет на Ближнем Востоке? — задался вопросом Садыков. — Почему на этих войнах поднимают флаг ислама? Потому что поняли, что большинство населения там неграмотны. Значит, людьми можно хорошо манипулировать».

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По мнению участника круглого стола ФАН, война в Сирии может перерасти в войну между США и Россией. Однако, по мнению Садыкова, это не обязательно должно быть военным столкновением. Это может быть торговая война за европейский рынок энергоносителей. По мнению эксперта, первым звоночком подобной торговой войны явился визит президента США Дональда Трампа в Польшу.

Очистить веру

Представитель ислама, жительница Дагестана Салия Валиева рассказала в пресс-центре ФАН об отличии радикальных исламистских течений от традиционной мусульманской веры.

«У нас в Дагестане, на площади в Махачкале рядом с советом министров стоят мечеть и христианский храм. Мы никогда не делили людей по этническому или конфессиональному признаку, никогда не расспрашивали, кто какой нации», — рассказала Валиева.

По ее мнению, сейчас людей всячески стараются разделить.

«Дагестан пострадал из-за засилья ваххабизма, что приходил, как мне кажется, извне. Это псевдо-ислам. Нас, например, заставляли носить хиджаб, который мы никогда не носили. Мы всегда традиционно носили платки и косынки», — поясняет Валиева.

Ваххабизм и радикальный ислам она считает чуждым дагестанскому народу.

«Если следовать канонам ислама — все будут жить в мире. Хочется, чтобы ислам поднимался в чистом виде», — заключила Валиева.

* Организация запрещена на территории РФ.