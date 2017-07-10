Матвиенко заявила, что выборы президента России должны сплотить общество

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Москва, 10 июля. Президентские выборы в 2018 году должны объединять общество, а не сеять в нем смуту. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в стране начинается избирательный цикл, а главная задача органов власти — обеспечить честность и прозрачность выборов. По словам Матвиенко, крайне важно повысить доверие граждан к голосованию.

«Президентские выборы должны объединять общество, а не способствовать раздору», — подчеркнула она.

Матвиенко также отметила, что честная конкуренция — это основа избирательного процесса, в связи с этим предвыборные кампании должны проводиться в установленный срок, сообщает Ньюинформ.

Кроме того, России необходимо отказаться от допуска наблюдателей из стран, которые запретили российским представителям присутствовать на своих избирательных участках, заявила она.