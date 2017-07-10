МИД РФ объяснил, почему Лавров не будет обсуждать отмену санкций с Могерини

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Москва, 10 июля. Россия не намерена вести никаких обсуждений условий отмены санкций. Первыми отказаться от них должен тот, кто все это инициировал – т.е. Евросоюз, заявили в МИД РФ в преддверии встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Переговоры пройдут в Брюсселе 11 июля. В министерстве отметили, что сейчас отношения РФ и ЕС продолжают переживать крайне непростой период, и основными раздражителями остаются именно санкции.

«При этом Евросоюз, в очередной раз продлив антироссийские секторальные санкции, а также пакет ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя, упустил шанс выйти из порочного санкционного круга, отравляющего атмосферу российско-есовских отношений», — заметили в МИД, напомнив, что Москва продолжает указывать ЕС на абсурдность увязки санкций с выполнением Минских договоренностей, которая лишь способствует тому, что Киев откровенно саботирует выполнение своих обязательств.