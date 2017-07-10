«Сбербанк» установил первый банкомат с функцией распознавания лиц

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Москва, 10 июля. В офисе «Сбербанка», расположенном на Кутузовском проспекте, установлен первый банкомат с функцией распознавания лиц. При создании необычного устройства использовался алгоритм Toshiba, внедренный компанией RecFaces. В данный момент система работает в тестовом режиме. В конце года разработчики примут решение относительно судьбы нового банкомата.

Клиенты «Сбербанка» смогут получить или отправить денежные средства с помощью видеосвязи. Все операции будут проводиться вместе с консультантом банка.

По словам вице-президента «Сбербанка» Сергея Мальцева, скорость и масштабы внедрения новой системы будут зависеть от уровня ее востребованности в стране.