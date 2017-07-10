Москва поднимет вопрос о базах НАТО у российских границ на встрече ОБСЕ — Лавров

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Москва, 10 июля. Власти РФ намерены поднять вопрос об антироссийской политике НАТО во время неформальной министерский встречи ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Мауэрбахе (Австрия). Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Намерены поднять вопрос об опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России, который проявляется в наращивании военного присутствия в приграничных с Россией регионах, росте интенсивности военных маневров с привлечением стран- партнеров альянса», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что большинство проводимых НАТО учений имеет антироссийскую направленность и носит провокационный характер.