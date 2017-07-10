Генсек НАТО призвал сохранить в силе санкции против России

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Киев, 10 июля. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, санкции против России должны быть сохранены до тех пор, пока Москва «не изменит своего поведения в отношении минских договоренностей». С таким заявлением Столтенберг выступил по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

По словам Столтенберга, экономические санкции являются важной частью мер по защите стран Альянса.

«Мы утроили состав своих сил реагирования и на востоке альянса также укрепили свое присутствие, — объявил генеральный секретарь НАТО. — Очень важными являются экономические санкции. Не НАТО решать вопрос о санкциях в отношении России, но страны НАТО вводят санкции против России, и я думаю, что эти санкции должны продолжаться, пока Россия демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений».

Напомним, официальная Москва неоднократно заявляла о том, что не является субъектом в минских соглашениях и, соответственно, не может выполнять или не выполнять их условия.