Донбасс сегодня: кровавая реинтеграция, Порошенко боится НАТО, террор неадекватного «героя АТО»

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Донбасс сегодня, 10 июля. Киев хочет реинтегрировать Донбасс, не считаясь с минскими соглашениями. Столтенберг делает заявления по Донбассу. Порошенко обоснованно боится подавать заявку в НАТО. Неадекватный советник Авакова грозит Украине «красным террором».

Киев хочет Донбасс

Украинские власти могут уже в ближайшие часы рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса и, возможно, сразу утвердить предложенный документ. Заседание по этому вопросу в понедельник, 10 июля, проведет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Ранее с предложением принять закон о реинтеграции Донбасса выступил президент Украины Петр Порошенко.

При этом, несмотря на то, что разговоры о законе ведутся уже около месяца, текст документа до сих пор не опубликован. Есть информация, что новый закон предусматривает отмену в Донбассе режима АТО и введение там особого военного положения. Кроме того в документе неподконтрольные Киеву районы Донбасса будут названы «оккупированной территорией», в связи с чем там будут запрещены любые выборы вплоть до возвращения этих районов под украинскую юрисдикцию.

Отметим, пункт о запрете выборов прямо противоречит духу и букве минских соглашений. Также, судя по слухам, закон предусматривает отмену в Донбассе режима АТО и введение там некого «особого военного положения», что также никак не предусмотрено «Минском-2». Также законопроект предусматривает упрощение получения пенсий и социальных выплат жителям Донбасса.

Если СНБО утвердит соответствующий законопроект, он поступит на рассмотрение депутатов Верховной рады и президента Украины.

Генсек НАТО делает заявления по Донбассу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме. Также, по словам генсека НАТО, наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ на всю территорию Украины.

«Нас продолжает беспокоить ситуация на востоке Украины, которая уже унесла тысячи жизней, — заявил Столтенберг на заседании комиссии Украина-НАТО в понедельник. — Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, а наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины».

Генсек НАТО пообещал Киеву дальнейшее тесное сотрудничество с альянсом.

Порошенко побоялся проситься в НАТО

Однако ни для кого не секрет, что Украина, официально отказавшаяся от своего внеблокового статуса и заявившая о стремлении рано или поздно вступить в НАТО, в настоящий момент никак не соответствует критериям альянса. Именно поэтому, по словам Петра Порошенко, Украина в ближайшее время не будет подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев альянса в соответствии с принятым Верховной радой законом об углублении и расширении сотрудничества с этой организацией.

«Отныне наш приоритет — это интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в НАТО, — заявил Порошенко. — Хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Это значит, что нам нужно строить реальную программу реформ, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО».

Напомним, ранее руководство республик Донбасса неоднократно заявляло, что попытка Украины вступить в НАТО будет восприняла в ДНР и ЛНР как выход Киева из минских соглашений с соответствующими последствиями.

Советник Авакова грозит Украине «красным террором»

Новый лидер Социалистической партии Украины Илья Кива (по совместительству — советник главы МВД Украины Арсена Авакова) пообещал устроить «красный террор» против украинских олигархов. Об этом со ссылкой Facebook Ильи Кивы сообщает «Лента.ру».

«Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата на Украине, — написал он. — Красный террор олигархам!»

Заявление подкреплено видеозаписью, на которой советник Авакова упражняется в стрельбе в тире.

Ранее Кива сообщил, что возглавил Социалистическую партию Украины и собирается заняться партийными чистками.

«Основное направление — укрепление партии патриотическим движением», — сообщил Кива.

Советник главы украинского МВД известен скандальными ура-патриотическими и гомофобными заявлениями, а также неадекватными поступками, в том числе во время нахождения в зоне АТО в Донбассе. Многие считают Киву, и вполне обоснованно, не совсем нормальным человеком.