Стала известна дата похорон Антона Носика

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Москва, 10 июля. Прощание с блогером и медиаменеджером Антоном Носиком пройдет 11 июля в лектории «Прямая речь», похороны пройдут на Востряковском кладбище в 14.00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Напомним, что в ночь на 9 июля скончался Антон Носик. По информации СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. Жена блогера Анна Писаревская рассказала, что 51-летний супруг умер у друзей на даче.

Антон Носик является одним из самых известных медиаменеджеров в России. Он был редактором крупнейших изданий, а также входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер».