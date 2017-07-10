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Стала известна дата похорон Антона Носика
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    Стала известна дата похорон Антона Носика

    13:53  10 Июля 2017
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    Стала известна дата похорон Антона Носика

    Москва, 10 июля. Прощание с блогером и медиаменеджером Антоном Носиком пройдет 11 июля в лектории «Прямая речь», похороны пройдут на Востряковском кладбище в 14.00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

    Напомним, что в ночь на 9 июля скончался Антон Носик. По информации СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. Жена блогера Анна Писаревская рассказала, что 51-летний супруг умер у друзей на даче.

    Антон Носик является одним из самых известных медиаменеджеров в России. Он был редактором крупнейших изданий, а также входил в состав менеджеров холдинга «Рамблер».

     

    Автор: Дима Оленин
    #антон носик
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