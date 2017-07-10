Разведка ДНР выявила переброску крупнокалиберной артиллерии ВСУ в Донбасс

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Донецк, 10 июля. Украинские силовики продолжают подготовку к масштабным боевым действиям в Донбассе, перебрасывая крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в районе поселка Польное под Докучаевском украинские силовики разместили батарею гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152-мм.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Украины продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Донецкой народной республики. По словам Басурина, за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 40 артиллерийских снарядов по 14 населенным пунктам ДНР.

Стоит отметить, что накануне в Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. Госсекретарь США отчитал президента Украины за отсутствие прогресса в реализации минских соглашений, сообщает «Дни.ру».