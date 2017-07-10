Ирак: в Мосуле найден документ, подтверждающий гибель главаря ИГИЛ аль-Багдади

В Избранное

Мосул, 10 июля. В одном из опорных пунктов боевиков в Мосуле обнаружен документ, косвенно подтверждающий гибель Абу Бакра аль-Багдади.

Силы безопасности Ирака сообщают, что после успешного штурма одного из укрытий боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) военнослужащие нашли документ, который может служить косвенным доказательством гибели лидера «Халифата». В документе содержится призыв к боевикам «проявлять терпение и стойкость» даже в случае гибели главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее сообщалось, что в иракском Таль-Афаре террористы сожгли муллу, который упомянул о гибели лидера «Исламского государства» и назначили наказание в 50 ударов плетью за любое высказывание о смерти аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.