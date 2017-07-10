Москвич со сломанными ребрами обвинил подругу в побоях

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Москва, 10 июля. Безработный мужчина из Москвы написал заявление в полицию на свою сожительницу, обвинив ее в побоях, в результате которых у него были сломаны два ребра. Как выяснили сотрудники полиции, во время совместного распития спиртных напитков подруга сильно толкнула его кулаком в плечо.

Как стало известно изданию «360° Подмосковье», мужчину госпитализировали с подозрением на перелом двух ребер, однако врачебный осмотр показал, что травма была получена за две недели до госпитализации. Как выяснили полицейские у сожительницы потерпевшего, которую тот обвинил в побоях, гражданский муж около двух недель назад явился домой избитый, и отказался объяснить появление побоев.

Полиция продолжает проверку в связи с данным заявлением.