Порошенко выдадут план вступления Украины в НАТО

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Киев, 10 июля. Украина и Североатлантический альянс начали дискуссию касательно присоединения к плану действий по членству в блоке. Об этом украинский глава Петр Порошенко заявил в ходе брифинга с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам Порошенко, Киев считает важным начать дискуссию о введении Membership action plan. Он отметил, что «украинские предложения были с удовольствием приняты альянсом».

Порошенко также выразил уверенность в том, что данная дискуссия приблизит Украину к вероятности подачи соответствующей заявки.