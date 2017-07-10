Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии начала 2-й этап операции «Великий рассвет» по очистке пустыни от ИГИЛ
Политика
Порошенко выдадут план вступления Украины в НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко выдадут план вступления Украины в НАТО

    14:01  10 Июля 2017
    85

    Украина и НАТО начали дискуссию относительно плана действий по членству в альянсе

    Киев, 10 июля. Украина и Североатлантический альянс начали дискуссию касательно присоединения к плану действий по членству в блоке. Об этом украинский глава Петр Порошенко заявил в ходе брифинга с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. 

    По словам Порошенко, Киев считает важным начать дискуссию о введении Membership action plan. Он отметил, что «украинские предложения были с удовольствием приняты альянсом».

    Порошенко также выразил уверенность в том, что данная дискуссия приблизит Украину к вероятности подачи соответствующей заявки.

    «Мы имеем план на три года, который нам предоставят, у нас есть программа до 2020 года. Украина продолжит реформу, в том числе в секторе безопасности и обороны, чтобы достичь соответствующих стандартов НАТО», — отметил он. 

    Автор: Дана Балан
    #украина #порошенко #нато #столтенберг
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        12:47 10 Июля 2017 167
        Читать
        11:50
        Сегодня

        Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

        10:42
        Сегодня

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        9:30
        Сегодня

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7634

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13366

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1702

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3302

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2537
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        582
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        1255
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        592
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        812