Порошенко выдадут план вступления Украины в НАТО
Киев, 10 июля. Украина и Североатлантический альянс начали дискуссию касательно присоединения к плану действий по членству в блоке. Об этом украинский глава Петр Порошенко заявил в ходе брифинга с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Порошенко, Киев считает важным начать дискуссию о введении Membership action plan. Он отметил, что «украинские предложения были с удовольствием приняты альянсом».
Порошенко также выразил уверенность в том, что данная дискуссия приблизит Украину к вероятности подачи соответствующей заявки.
«Мы имеем план на три года, который нам предоставят, у нас есть программа до 2020 года. Украина продолжит реформу, в том числе в секторе безопасности и обороны, чтобы достичь соответствующих стандартов НАТО», — отметил он.