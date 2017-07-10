Россия будет содействовать достижению компромисса на переговорах по Сирии в Женеве

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Женева, 10 июля. Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что российские дипломаты будут содействовать достижению компромиссных договоренностей на межсирийских переговорах в столице Швейцарии.

По его словам, все контакты в ходе стартовавшего в понедельник седьмого раунда межсирийских переговоров «направлены на то, чтобы содействовать переговорному процессу, содействовать тому, чтобы он продвигался вперед, чтобы сирийские стороны достигали компромиссных договоренностей».

Напомним, в понедельник делегация правительства Сирийской Арабской Республики во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари начала встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.