Стали известны подробности спасения заблудившихся туристов в горах под Сочи

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Сочи, 10 июля. Турист, заблудившийся в горах в Сочи, приехал из Башкирии. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 22-летний житель города Давлетово застрял на обрыве с 25-летней туристкой из Москвы.

Ранее сообщалось, что накануне турист и его подруга, которые отправились на водопад Поликаря, сошли с тропы и заблудились. Они побоялись продолжить пусть самостоятельно.

Туристов обнаружили только на следующее утро. Сотрудники МЧС доставили их в безопасное место. Заблудившиеся находятся в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь им не потребовалась.