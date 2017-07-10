Невежество самозванца: Роман Носиков о письме владыки Тихона режиссеру Сокурову

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Один из самых уважаемых мною представителей Церкви, епископ Тихон (Шевкунов), решил прибегнуть к жанру открытого письма и выбрал своим адресатом режиссера Александра Сокурова.

Поводом для внезапной переписки послужило интервью режиссера на «Эхе Москвы», в котором режиссер с дипломом историка изложил свои воззрения на Церковь, русский народ, историю и, как обычно, на роль интеллигенции в ней.

Открытые письма пишут не столько номинальному адресату, сколько обществу. Вот и это письмо Его Преосвященства не было исключением. Владыка устроил пусть и краткую, но насыщенную лекцию об истории Церкви в России в XX веке, добавив знаний читателям и уличив властителя дум с дипломом историка в незнании предмета.

В конце же владыка обратился к Сокурову вот с какими словами:

«Александр Николаевич говорит в своем интервью: «Ненавидеть и зверски истязать друг друга могут только русские, это характер русского человека. Это чрезвычайно порочная предрасположенность, наследственная. Она формировалась постепенно. Способность выделить главного козла в стаде и идти за ним». Подтверждает ли данный пример эту способность? Почти 57 процентов заявили о своей вере — то есть выступили поперек официальной линии государства с его репрессивным аппаратом. «Ненавидеть и истязать друг друга могут только русские...» Поразительно. Видимо, англичане, американцы, испанцы, французы в своих гражданских войнах осыпали друг друга лепестками роз и водили хороводы...



Александр Николаевич уверен, что противостоять такому «наследственно порочному» народу должны художники, интеллектуалы. Именно они, «возвышенные люди», призваны руководить страной. <...> «Мы, люди из среды гуманитарной... среды университетской. Наша задача — чтобы осуществлялась просвещенность и осуществлялось образование». Остается только воплотить в жизнь эти замечательные мудрые слова».

Корректность, которая должна сопровождать лиц, облеченных духовным званием, не позволяет им некоторых вещей. Например, перехода на личности. А у меня никаких подобных ограничений нет.

Невежество

Считается, что переход на личности в дискуссии — признак дурного тона и слабости позиции. Но не всегда.

Ведь то, что мы часто принимаем за дискуссию и ее предмет, — далеко не всегда являются именно тем, чем кажутся. Они вполне могут быть только формой ведения другой, более глубокой дискуссии, с совершенно другим предметом. Если это вообще можно назвать дискуссией и предметом.

С Сокуровым можно было бы вправду поговорить о Гуситских войнах, о великом и ужасном Жижке, о Кальвине и его порядках, об инквизиции и религиозных бойнях. Можно бы. Но зачем?

Во-первых, оппонент только выпучит глаза на вас и ответит, что он — Русская Интеллигенция, а не германская и не чешская. Его дело — русский народ окормлять духовностью. Оппонент даже и не вспомнит, что только что унизил этот самый «окормляемый» народ перед всеми другими. И не стыдно ему будет за то, что при «окормлении» то ли солгал этому «окормляемому» народу, то ли проявил невежество, статусу «окормителя» не соответствующее.

И тыкать его носом в это будет бесполезно и бессмысленно.

А во-вторых, как может оппонент вообще ничего не знать о Гуситских войнах и Французской революции, будучи маститым, патентованным, я бы сказал матерым русским интеллигентом, в регалиях и пробах? Как?!

Это мне, выпускнику коммерческого юрфака 90-х, позволено ничего не знать, ничего не помнить и ныть по пятницам в кругу таких же как я, про то, как меня Путин угнетает. А Сокурову — нельзя. Он выпускник исторического факультета Горьковского университета. Русская Интеллигенция. Светило. Ему ничего этого нельзя не знать. Ему не позволено ныть. Положение обязывает.

А на деле получается все наоборот.

Потому что положение уже не обязывает. В том-то и трагедия, что положение можно занимать, ему никак не соответствуя. И даже не понимая, что чему-то надо соответствовать.

Чтобы русская интеллигенция соответствовала себе, она должна быть: а) русской; б) интеллигенцией. То есть любить Россию и обладать знанием о ней и о мире. Причем одно должно проистекать из другого.

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Невежество же происходит от равнодушия. Невозможно знать то, чего не любишь: людей, например. Всегда они тебе в этом случае будут казаться подлее, неказистее да и бессмысленнее, чем есть на самом деле. И тогда твоя экранизация Гете будет начинаться с самого главного, что есть, по-твоему, в трагедии Фауста — с мертвого члена.

Проще говоря, если ты, называя себя интеллигентом, не сопереживаешь России, то это не потому, что ты «гражданин мира» или просто не русский, чужак. А потому, что ты — не интеллигент вовсе. Претендовать на принадлежность к образованному классу ты не смеешь по простой причине — из-за отсутствия общей культуры, общего развития.

Самозванство

Ты можешь пытаться доказать свой элитный статус повышением уровня запросов. «Раз требует, значит имеет право». «Раз требует нравственности и покаяния, значит морально превосходит».

Но столь ревнивое изыскание в людях подлости, гнусности, порочности и греховности происходит вовсе не из желания вывести их к моральной чистоте. Это просто назначение себя «главным по морали». Это как в фильме «Блондинка за углом» в мире советской элитной тусовки существовали главные по тарелочкам и шмоткам… Тут то же самое.

Это шулерство, клоунада. Гадкий спектакль, имеющий целью подчинить нас себе. Подобный способ проживания на человечестве хорошо известен. Он описан и у Мольера, конечно. Но, на мой взгляд, гораздо лучше и более близко к нашим реалиям вышло у Федора Михайловича. Проверим, узнается ли типаж:

«Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами — и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Про-щай-те, полковник!..»

Ничего не напоминает? Все эти разговоры про то, как сейчас лучшие, самые умные люди уедут, бросят нас тут гнить в безилонмасковом невежестве и бесстартаповой нищете?

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Или вот:

«Когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную».

Нет ли тут чего от «Русского Букера», от кинца «Матильда» или «АдмиралЪ» и прочего? Попадается ли где у нас в современном нашем мире «бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться»?

А вот это:

«Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула».

Не напоминает ли фразу «Мы, люди из среды гуманитарной... среды университетской. Наша задача — чтобы осуществлялась просвещенность и осуществлялось образование». Генерала никому не надо?

Невежественный самозванец

Так как же можно не знать человеку «среды гуманитарной... среды университетской» про Гуситские войны? Не интересно человечество?

А может ли человек «среды гуманитарной... среды университетской» не читать «Село Степанчиково»? Или читать, но не понять до такой степени, чтобы вести себя в точности как Фома Опискин — персонаж, специально выведенный Достоевским с целью показать, сколь уродливы попытки «лучшего общества» установить моральную диктатуру над русским обществом, самоназначиться в проповедники и судьи, в специалисты по всем вопросам: от хайтека и космоса до воспитания детей?

«К вам теперь обращаюсь, домашние, любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью… В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой... Вы хотели, я знаю это, рубить зыряновский участок лесу; не рубите — другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!.. — Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке».

Нет ли тут чего от «ракетчиков и филологов»?

Нельзя после Достоевского такого себе позволять. Но позволяют. Потому что не знают его или не принимают. Что в любом случае означает не русскость и не интеллигентность.

Не интеллигенция, даже не русская. А кто же тогда? Советская номенклатура. Главные по культуре и духовности.

Так стоит ли думать, падать ли нам в обморок или бежать за ними, как графиня у Федора Михайловича? Может просто — пропади они все? Как? Да пропадом, Ваше Преосвященство.

Понимаю. Нельзя.