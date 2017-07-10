Законопроект об отмене роуминга в России и Белоруссии внесен в Госдуму

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Москва, 10 июля. Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект об отмене роуминга в России. Документ также предполагает отмену роуминга на мобильную связь с Белоруссией.

Речь идет об установлении единого тарифа, который будет одинаковый вне зависимости от местоположения абонента. Авторы законопроекта полагают, что подобные меры позволят вывести услуги связи в России на новый уровень, а также усилить интеграционные процессы между РФ и Белоруссией. Если документ будет принят и утвержден, то он вступит в силу с 1 января 2018 года.