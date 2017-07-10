Россия проведет встречи со всеми делегациями на переговорах по Сирии в Женеве

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Женева, 10 июля. Постпред России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин сообщил, что встретится на переговорах в Женеве с тремя группами сирийской оппозиции и делегацией из Дамаска.

«Мы будем встречаться со всеми без исключения участниками переговорного процесса и представителями тех государств, которые приехали сюда, чтобы наблюдать за переговорами и помогать политическому процессу», — заявил Бородавкин, отметив, что у него уже запланированы встречи с делегацией из Дамаска, а также сирийскими оппозиционерами.

Кроме того, Бородавкин намерен встретиться с представителями КНР, США, Франции. Все контакты в Женеве будут направлены на активизацию переговоров.

Напомним, что в понедельник стартовал седьмой раунд переговоров в Женеве. Он начался со встречи спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегации сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари.