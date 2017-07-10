Старые арочные фермы Володарского моста уйдут с молотка в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 июля. Старые арочные фермы Володарского моста в Петербурге уйдут с молотка — цена лота стартует с одного рубля. Об этом сообщили в понедельник в фонде имущества Северной столицы.

Отмечается, что аукцион пройдет 2 августа этого года, а заявки на участие в нем будут приниматься до 31 июля.

Все дело в том, что в наши дни для строительства мостов таких же размеров применяют усовершенствованные материалы и технологии.

Напомним, железобетонные арки демонтировали в 1986 году. На сегодняшний день они хранятся в деревне Новосаратовка Ленинградской области, сообщает «Политэксперт».

Кроме того, будущий владелец может самостоятельно вывезти арки из указанного места. Отметим, что длина каждой арки составляет 100 метров, а ширина равна 27 метрам.