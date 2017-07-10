Ситуация в Донбассе встревожила генсека НАТО

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Киев, 10 июля. Североатлантический альянс выражает беспокойство в связи с ростом угроз для работников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается.

Как сообщил генсек на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве, «очевидно, что режим прекращения не соблюдается, и мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ».

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Вашингтон разочарован отсутствием результата в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.