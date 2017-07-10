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Ситуация в Донбассе встревожила генсека НАТО
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    Ситуация в Донбассе встревожила генсека НАТО

    13:59  10 Июля 2017
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    Ситуация в Донбассе встревожила генсека НАТО

    Киев, 10 июля. Североатлантический альянс выражает беспокойство в связи с ростом угроз для работников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается.

    Как сообщил генсек на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве, «очевидно, что режим прекращения не соблюдается, и мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ».

    Напомним, ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Вашингтон разочарован отсутствием результата в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

    Ситуация в Донбассе встревожила генсека НАТО

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #украина #обсе #нато #столтенберг
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