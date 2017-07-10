Путин, Макрон и Меркель обсуждали только Донбасс на встрече в Гамбурге

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Берлин, 10 июля. Единственной темой встречи президента Владимира Путина, канцлера Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в ходе саммита «Большой двадцатки» Гамбурге была ситуация на Украине и методы обеспечения выполнения минских соглашений. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Участники обсуждали дальнейшее выполнение Минских соглашений и то, что все должно начинаться с достижения реального и устойчивого перемирия, — сказал он. — Говорили, как продолжать работу в этом формате».

Напомним, в ходе саммита в Гамбурге прошла первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча продлилась почти впятеро дольше запланированного и была очень высоко оценена обеими сторонами.