ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям ИГ в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 10 июля. ВКС РФ и ВВС САР провели совместный воздушный рейд против «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора.

Военные источники в Сирии сообщают о массированном авианалете, совершенном летчиками ВКС РФ и ВВС САР в провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что авиаудары по точным разведывательным данным были совершены по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к востоку от столицы мухафазы.

В районах около населенных пунктов Аль-Сур и Хайят Сакр были уничтожены несколько транспортных средств террористов и две минометные позиции боевиков. В непосредственной близости от возвышенности Тарда и района Панорама ликвидировано четыре «тачанки» исламистов.

* Организация запрещена на территории РФ.