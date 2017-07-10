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Россия ожидает прогресса от переговоров по Сирии в Женеве
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    Россия ожидает прогресса от переговоров по Сирии в Женеве

    13:08  10 Июля 2017  /обновлено: 13:35  10 Июля 2017
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    Россия ожидает прогресса от переговоров по Сирии в Женеве

    Женева, 10 июля. Российские власти рассчитывают на прогресс в вопросе урегулирования сирийского конфликта в ходе «Женевы-7». Об этом в понедельник заявил постпред РФ при ООН Алексей Бородавкин по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Спецпосланник поделился с нами своими планами, своими наработками, тем, как он собирается вести эти переговоры, работать со сторонами. Надеемся, что будет достигнут определенный прогресс», — отметил он.

    Бородавкин подчеркнул, что в центре внимание на переговорах в Женеве будет объединение сил правительства Сирии и оппозиции в борьбе против терроризма, а также их общая работа по проведению конституционной реформы.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #де мистура #бородавкин
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