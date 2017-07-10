Россия ожидает прогресса от переговоров по Сирии в Женеве

В Избранное

Женева, 10 июля. Российские власти рассчитывают на прогресс в вопросе урегулирования сирийского конфликта в ходе «Женевы-7». Об этом в понедельник заявил постпред РФ при ООН Алексей Бородавкин по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Спецпосланник поделился с нами своими планами, своими наработками, тем, как он собирается вести эти переговоры, работать со сторонами. Надеемся, что будет достигнут определенный прогресс», — отметил он.

Бородавкин подчеркнул, что в центре внимание на переговорах в Женеве будет объединение сил правительства Сирии и оппозиции в борьбе против терроризма, а также их общая работа по проведению конституционной реформы.