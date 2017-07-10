И все-таки они вертятся: почему спиннер стал так популярен в России

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Игрушка под названием спиннер сенсационно быстро набрала популярность в начале 2017 года, став трендом и превратившись в объект для мемов. В чем причина этого явления? Почему всем так нужен спиннер? Разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Что такое спиннер?

Функционал и технические характеристики спиннера весьма ограничены. Изобретение малого размера зажимается между пальцами и крутится, иногда — изящно перекидывается с пальца на палец. Производители соревнуются в оригинальности и фантазируют над формами спиннера, его материалами и стилем. Вертушка изготавливается из титана, меди, латуни, нержавеющей стали, пластика. От материала и дизайна подшипников зависят продолжительность вращения, тип вибрации и шума.

Выпускаются даже деревянные модели, которые изготавливаются только вручную. Выглядят они солидно и даже престижно. На изготовление могут идти как обыкновенные, так и ценные породы дерева, что позволяет разглядеть в простой игрушке предмет роскоши. Впечатляюще выглядят и металлические спиннеры. Они тяжелее, поэтому крутятся дольше. Существуют вертушки премиум-класса, которые создаются в единичных экземплярах и выглядят подобно произведению искусства.

Изначально спиннер позиционировался как игрушка-антистресс. Однако сейчас он превратился в средство избавления от вредных привычек. Если вы бросаете курить, то раскручивание спиннера отвлечет от мыслей о сигаретах, а попутно еще и развлечет. Спиннер также можно презентовать как игрушку, развивающую мелкую моторику.

Отличный повод заработать

В марте этого года предприниматель Евгений Бычков решил вложиться в дело, которое на Западе уже имело безумную популярность. И он не ошибся. Вместе со своим товарищем Александром Прощалыгиным он вложил несколько тысяч долларов в проект. В орле двое мужчин сняли небольшое помещение (около 120 квадратных метров), где создали собственную мастерскую.

Впервые спиннеры были продемонстрированы на выставке электронных сигарет. Успех получился громкий: было продано около тысячи вертушек по 500 рублей за штуку. Около сотни было украдено. Сегодня дешевле 300 рублей игрушку в магазинах не встретить.

В США же спиннеры появились в далеком 1993 году. Придумала игрушку жительница Флориды Кэтрин Хэтингер. Она не могла играть с маленькой дочерью из-за миастении — заболевания, основным симптомом которого является быстрая утомляемость мышц. Именно вертушка позволила ей отвлечь и занять ребенка. Чуть позже женщина продала несколько тысяч устройств и получила патент на свое изобретение в 1999 году.

Между тем жуткую популярность изделие приобрело только после статьи в Forbes весной этого года, где обсуждались игрушки для офисных работников. Так что любая идея может выстрелить, главное — правильно её преподнести.

Вместо сигарет

Спиннер стал популярен среди школьников, выполняющих с ним различные трюки. Их даже запретили в нескольких школах в США — так сильно вертушки отвлекают детей от учебы.

При этом мнения экспертов и горожан о пользе спиннера различны. Если одни считают, что игрушка способна помочь высвободить накопившуюся энергию, то другие считают, что спиннер скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться.

«Какую пользу может принести бессмысленная вертушка? Это очередной денежный развод для родителей. Дети плачут вокруг прилавков с разноцветными спиннерами в надежде, что смогут пополнить коллекцию этой бессмыслицей. Раньше были развивающие игрушки — вспомнить хотя бы «Курочки на кормушке». Она прекрасно развивают у ребенка чувство ритма и слух. Кроме того, игрушки с балансом тренируют координацию движений, крупную моторику и знакомят ребенка с физическими явлениями окружающего мира», — делится своим мнением бабушка двух внучек, 59-летняя жительница Петербурга Елена Лилиенталь.

Совсем противоположной позиции придерживается 21-летний Никита Щеглов — студент четвертого курса СПбГИК, педагог-организатор и вожатый.

«Среди молодежи всегда была, есть и будет какая-то вещь, которая способна наделать много шумихи по всем социальным сетям и во всем обществе в целом. Вспомните, как примерно так же было с вейпами и гироскутерами. По пути на работу или учебу, пока стоишь в очереди или пробке, надо себя чем-то отвлечь. А эта вещица прекрасно отвлекает и даже успокаивает. Это годная вещь, убивающая время. Здоровью она не вредит, даже наоборот! На мой взгляд, лучше пусть крутят спиннеры в руках, чем сигареты», — говорит он.