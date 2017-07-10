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Россия призвала Совет Европы не допустить распространения кризиса из ПАСЕ
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    Россия призвала Совет Европы не допустить распространения кризиса из ПАСЕ

    16:22  10 Июля 2017  /обновлено: 16:29  10 Июля 2017
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    Россия призвала Совет Европы не допустить распространения кризиса из ПАСЕ

    Москва, 10 июля. Россия призвала страны-участницы Совета Европы не допустить распространения кризиса ПАСЕ на другие органы сообщества, сообщается в официальном комментарии МИД РФ на сайте ведомства.

    «Россия призывает всех ответственных членов правительств и парламентов, политические партии, гражданское общество стран-членов Совета Европы не допустить «перелива» кризиса из Ассамблеи в другие органы СЕ», — заявили дипломаты.

    Россия призвала Совет Европы не допустить распространения кризиса из ПАСЕ

    Напомним, что российскую делегацию лишили полномочий ПАСЕ из-за ситуации вокруг Крыма и Украины. После этого Россия отказалась участвовать в сессиях Ассамблеи.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #пасе
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