Boeing, «Аэрофлот» и «Внуково» обратились за помощью к правительству РФ

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Екатеринбург, 10 июля. Авиационная компания Boeing, перевозчик «Аэрофлот» и аэропорт «Внуково» планируют обратиться в правительство России относительно оптимизации управления воздушным движением. Об этом сообщил сегодня глава Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко в ходе форума «Иннопром».

По его словам, управление воздушным движением нуждается в государственном финансировании. Кравченко отметил, что Россия на сегодняшний день сильно отстает в данном вопросе от остального мира.

Кравченко привел в пример воздушную гавань Сиэттла (Seattle–Tacoma International Airport), которая имеет две взлетно-посадочные полосы и способна пропускать 75-80 рейсов каждый час, а «Шереметьево» в самые пиковые часы способно пропускать только 45-50 рейсов.