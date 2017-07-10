Бузова поделилась с поклонниками фотографией в халате из отеля в Крыму

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Симферополь, 10 июля. Ольга Бузова порадовала поклонников очередным слегка пикантным фото, сделанным на балконе фешенебельного отеля в Крыму.

«Утро не может быть не добрым, когда у тебя за окном такой шикарный вид…» — подписала певица и телеведущая свою фотографию в Instagram.

По словам Бузовой, в Крым она приехала не отдыхать — уже вечером ей предстоит концерт в Mriya Resort. Судя по фотография, звезда решила не тратить время перед концертом зря и как следует отдохнуть и погулять по теплым крымским улочкам.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», ранее Бузова успела слегка шокировать публику, появившись в «обнаженном» костюме на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».