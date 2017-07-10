С крупным пожаром в жилом доме в Москве боролись шесть расчетов МЧС

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Москва, 10 июля. Пожарным удалось спасти трех человек из горящего дома на юге столицы.

По сообщению пресс-службы столичного МЧС пожар возник в одном из жилых домов на улице Газопровод, дом 11, корпус 1. Площадь возгорания превысила пять квадратных метров. Огонь быстро распространялся, однако пожарные расчеты оперативно прибыли по адресу и своевременно локализовали возгорание.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участи 20 бойцов подразделений газодымозащитной службы. Пожарные спасли из огня трех человек. Двоих из них пришлось экстренно доставить в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».