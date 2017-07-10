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Украина разрешила загрузку американского топлива на Запорожской АЭС
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    Украина разрешила загрузку американского топлива на Запорожской АЭС

    17:26  10 Июля 2017
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    Украина разрешила загрузку американского топлива на Запорожской АЭС

    Киев, 10 июля. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала согласие на использование ядерного топлива американской компании Westinghouse для питания первого и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС.

    Украина разрешила загрузку американского топлива на Запорожской АЭС

    В сообщении говорится, что ведомство приняло во внимание положительные результаты государственной экспертизы американского топлива. Эксперты сошлись во мнении, что использование продукции Westinghouse не представляет опасности.

    Отметим, что в настоящее время топливо Westinghouse используется на втором и третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, а также на пятом энергоблоке Запорожской АЭС.

    Автор: Геннадий Плющев
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