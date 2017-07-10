Украина разрешила загрузку американского топлива на Запорожской АЭС

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Киев, 10 июля. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала согласие на использование ядерного топлива американской компании Westinghouse для питания первого и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС.

В сообщении говорится, что ведомство приняло во внимание положительные результаты государственной экспертизы американского топлива. Эксперты сошлись во мнении, что использование продукции Westinghouse не представляет опасности.

Отметим, что в настоящее время топливо Westinghouse используется на втором и третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, а также на пятом энергоблоке Запорожской АЭС.