ЦБ РФ опроверг слухи об ограничениях на перевод средств с карты «Мир»
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Москва, 10 июля. Центробанк опроверг сообщения о намерениях усложнить автоперевод средств карт «Мир».
Все операции по данным картам в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны проводиться с использованием национальных платежных инструментов, заявили представители ЦБ РФ в комментарии «Российской газете».
«Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта «Мир», законодательством не установлено», — подчеркнули в Банке России.
Напомним, информацию о том, что регулятор задумал ограничить автопереводы с национальных платежных карт «Мир» на карты других платежных систем ранее распространила газета «Ведомости».