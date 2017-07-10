Путин и Трамп около часа обсуждали борьбу с терроризмом на встрече в Гамбурге

В Избранное

Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время встречи в Гамбурге не менее часа уделили вопросу борьбы с терроризмом. Такое заявление сделала во вторник шерпа России в Группе двадцати Светлана Лукаш.

«Я не присутствовала на встрече, но, насколько мне известно, встреча длилась достаточно долго, и не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом», — отметила она.

Напомним, что 7 июля Путин впервые встретился с Трампом на полях саммита G20. Переговоры должны были закончиться через полчаса после начала, однако они затянулись на два часа.